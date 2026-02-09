直播中 : 開市Good Morning - 阿里千問30億「紅包大戰」 平台經濟股又內捲？
直播中 : 開市Good Morning - 阿里千問30億「紅包大戰」 平台經濟股又內捲？
27,000
+426
(+1.60%)
20.18億
4,065.33
-0.25
(-0.006%)
4,643.08
-0.52
(-0.011%)
0.000
(0.000%)
70,443.6600
+113.2800
(0.161%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9970
恒生指數
期指
27,000
+426
(+1.60%)
國企指數
科技指數
大市成交
20.18億
股票
20.18億
(100.000%)
窩輪
即時更新：09/02/2026 09:06
可賣空股票總成交
2,155.92億
主板賣空
477.64億
(22.155%)
更新：06/02/2026 16:59
上証指數
成交：--
4,065.33
-0.25
(-0.006%)
滬深300
4,643.08
-0.52
(-0.011%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
比特幣
資料由Binance提供
70,443.6600
+113.2800
(0.161%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9970
22
十二月
中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法
大型盛事 節慶活動
中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法
推介度：
22/12/2025 - 01/03/2026
18
一月
啟德體育園｜MOLLY 20週年綫下企劃——追溯一顆不變的星
大型盛事 展覽
啟德體育園｜MOLLY 20週年綫下企劃——追溯一顆不變的星
推介度：
18/01/2026 - 31/03/2026
免費
新聞
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
即將公佈經濟數據
台灣-出口(年率)
即將公佈
09/02/2026 16:00
前值
43.40%
市場預測
56.30%
台灣-進口(年率)
即將公佈
09/02/2026 16:00
前值
14.90%
市場預測
43.00%
最新
