09/02/2026 08:38

【高市勝選】日本30年期國債孳息率上漲，國際金價重返5000美元上方

《經濟通通訊社9日專訊》日本首相高市早苗取得選舉勝利後，日債和日圓受壓，日本30年期國債孳息率上升6.5個基點，至3.615厘。日本10年期國債期貨則下跌43個基點，至131.16美元。



此外，花旗策略師指出，日本自民黨在大選中取得壓倒性勝利後，外匯市場的第一反應是拋售日圓。包括Osamu Takashima在內的策略師在報告中表示：「如果美元兌日圓突破160日圓，我們認為日本政府將買入日圓進行干預，這可能會將該貨幣對拉低至155日圓左右。」



*金價升至每盎司5000美元上方*



周一早盤黃金價格漲至每盎司5000美元上方。高市大獲全勝進一步強化了市場對財政政策趨於寬松、日元持續承壓的預期，利好黃金。(rc)