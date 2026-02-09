09/02/2026 10:52

【比特幣】韓加密幣交易所Bithumb錯發逾400億美元比特幣，市價一度急挫

《經濟通通訊社9日專訊》韓國主要加密貨幣交易所Bithumb上周五（6日）發生操作失誤，錯誤向用戶發放總值超過400億美元的比特幣，引發平台短暫恐慌性拋售。Bithumb翌日就事件致歉，強調已基本追回相關資產。



據悉，Bithumb原擬向客戶發放約2000韓元的推廣獎勵，但因操作錯誤，誤向每個用戶發出約2000枚比特幣，共涉及62萬枚，影響範圍達695名客戶。平台發現異常後，於35分鐘內隨即暫停受影響帳戶的交易及提現功能。



Bithumb表示，已成功追回99.7%誤發的比特幣，並承諾會以自有資產承擔餘下損失。平台坦言，事件曾令比特幣價格在其系統內一度劇烈波動，部分用戶於短時間內拋售代幣，令幣價曾大跌17%，至每枚81.1萬韓元。平台稱已於數分鐘內控制局勢。



公司在聲明中向受影響用戶致歉，稱事件造成混亂與不便，並強調現階段已採取措施防止同類事件再度發生。針對因恐慌性拋售而蒙受損失的客戶，Bithumb宣布公司將補足其全額差價，並額外發放10%補償金。(rc)