09/02/2026 11:38

【風雲人物】首富馬斯克感嘆「金錢買不到幸福」，貼文瀏覽量突破1億次

《經濟通通訊社9日專訊》馬斯克的淨資產最新飆升至8520億美元。不過，即便擁有比歷史上任何人都多的財富，馬斯克似乎不認為金錢能轉化為個人滿足感。



馬斯克前上周四（5日）在X平台上表示：「誰說的『金錢買不到幸福』？說的太對了。」目前這篇貼文的瀏覽量已超過1億次。



這句言論引發廣泛迴響，其中包括一些曾經面臨同樣困境的超級富豪。對沖基金億萬富翁阿克曼向馬斯克提出建議。他表示：「很多幸福都源自於幫助他人。你已經幫助了數百萬人，未來很可能會幫助數十億人。你只需要感激自己為如此眾多的人所做出的貢獻就好。」



*超級富豪建議馬斯克快搵固定伴侶*



阿克曼還表示，或許馬斯克該找一個長期伴侶安定下來了，「幸福也可以源於與特別之人建立的長久關係。是時候去尋覓那個能與你長久相伴的人了。這只是我的一點拙見。」



此外，億萬富翁投資人庫班則表示：「如果你貧窮時感到幸福，那麼致富後你會無比幸福。 如果你貧窮時感到痛苦，那麼致富後你依然會感到痛苦，只不過經濟壓力會小很多。」(rc)