09/02/2026 13:58

【外圍經濟】高盛提醒美股投資者記得攬安全帶，因算法基金將繼續賣出

《經濟通通訊社9日專訊》高盛集團交易部門表示，在上周五（6日）反彈且幾乎完全逆轉周中的大幅下跌之後，美國股市本周將面臨來自趨勢跟蹤算法基金的更多拋盤。



標普500指數已跌破促使商品交易顧問(CTA)賣出股票的短線觸發水平。高盛預計，這些系統性策略在未來一周仍將繼續淨賣出，無論市場是漲是跌。



高盛稱，如果美股本周再次下跌，可能引發約330億美元的拋售。該行數據顯示，如果壓力持續，標普500指數跌破6707點，那麼未來一個月，可能發生至多800億美元的額外系統性拋售。在市場橫盤的情況下，預計CTA本周將拋售約154億美元的美國股票。就算是股市上漲，高盛預計也將減持約87億美元。(rc)