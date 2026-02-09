27,033.08
+473.13
(+1.78%)
27,069
+495
(+1.86%)
高水36
9,176.52
+145.14
(+1.61%)
5,433.08
+86.88
(+1.63%)
1,866.60億
4,116.45
+50.87
(+1.251%)
4,711.73
+68.13
(+1.467%)
14,184.26
+277.53
(+1.996%)
2,640.34
+35.07
(+1.35%)
70,459.0900
+128.7100
(0.183%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0011
恒生指數
27,033.08
+473.13
(+1.78%)
期指
高水36
27,069
+495
(+1.86%)
國企指數
9,176.52
+145.14
(+1.61%)
科技指數
5,433.08
+86.88
(+1.63%)
大市成交
1,866.60億
股票
1,666.21億
(89.264%)
窩輪
79.64億
(4.266%)
牛熊證
120.75億
(6.469%)
即時更新：09/02/2026 14:31
可賣空股票總成交
1,110.69億
主板賣空
188.10億
(16.936%)
半日數據，更新：09/02/2026 12:40
上証指數
成交：8,444.53億
4,116.45
+50.87
(+1.251%)
滬深300
4,711.73
+68.13
(+1.467%)
深証成指
14,184.26
+277.53
(+1.996%)
MSCI中國A50
2,640.34
+35.07
(+1.35%)
比特幣
資料由Binance提供
70,459.0900
+128.7100
(0.183%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0011
查看更多「香港好去處」精彩內容

11
二月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年農曆新年年宵市場 銅鑼灣維多利亞公園｜2026年農曆新年年宵市場
大型盛事 節慶活動
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年農曆新年年宵市場
推介度：
11/02/2026 - 17/02/2026
免費
24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
09988 阿里巴巴－Ｗ01024 快手－Ｗ00700 騰訊控股00981 中芯國際00941 中國移動09992 泡泡瑪特
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
70,459.09
+128.71
+0.183%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,076.2400
-13.4900
-0.646%
Dogecoin-狗狗幣-DOGE DOGE 狗狗幣
0.0952
-0.0015
-1.521%
更新：09/02/2026 14:30
最新重要數據
加拿大-失業率
公佈值
6.50%
公佈日期
06/02/2026 21:30
瑞士-失業率
公佈值
3.20%
公佈日期
06/02/2026 16:00
瑞士-失業率
公佈值
2.90%
公佈日期
06/02/2026 16:00
