27,183.15
+155.99
(+0.58%)
14,210.63
+2.19
(+0.015%)
68,564.8300
-1,573.1700
(-2.243%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
10/02/2026 18:05
美匯指數報96.826，關注美國12月零售銷售數據
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|96.826
|96.816
|0.010
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|155.27/31
|155.55/59
|155.86/90
|歐元/美元
|1.1912/16
|1.1908/12
|1.1915/19
|英鎊/美元
|1.3667/71
|1.3669/73
|1.3694/98
|美元/瑞郎
|0.7654/58
|0.7664/68
|0.7661/65
|美元/加元
|1.3562/66
|1.3564/68
|1.3556/56
|澳元/美元
|0.7072/76
|0.7069/73
|0.7092/96
|紐元/美元
|0.6043/47
|0.6041/45
|0.6055/59
|美元/人民幣
|6.9113/17
|6.9126/30
|6.9223/27
|美元/港元
|7.8176/80
|7.8183/87
|7.8152/56
*上述報價只供參考用