10/02/2026 16:49

《本港經濟》本港1月中小企營商指數下跌，過去數月大致錄得改善後稍為回落

《經濟通通訊社10日專訊》政府統計處公布今年1月份中小型企業業務狀況按月統計調查的結果，中小企業務收益的現時動向指數從2025年12月在收縮區域的44.9下跌至2026年1月的43.4，而未來一個月（即2026年2月）的業務收益展望動向指數為46.4。



按行業分析，不少統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在2026年1月較上月下跌，特別是零售業（從42.1下跌至38.4）及批發業（從44.3下跌至40.7）。



出口貿易業新訂單的現時動向指數從2025年12月的47.7下跌至2026年1月的46.0，而未來一個月（即2026年2月）的新訂單展望動向指數為47.1。



政府發言人表示，1月中小企業務收益的現時和展望動向指數在過去數月大致錄得改善後稍為回落。同月中小企就業人數的現時動向指數亦較之前一個月輕微回落。展望未來，香港經濟持續擴張應為本地營商氣氛帶來支持。然而，國際環境依然複雜，政府會繼續密切監察事態的演變。(ul)