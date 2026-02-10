10/02/2026 08:26

【開市Ｇｏ】哈塞特暗示就業弱，離岸人民幣創近三年高，內地監管敲打網企

2026年2月10日【要聞盤點】



1、美股周一（9日）延續上周五（6日）的升勢，三大指數全線造好。科技股在人工智能利好消息帶動下強勢領漲，推動道指數進一步站穩50000點大關，再創盤中及收市新高。市場暫時消化了政府停擺導致關鍵經濟數據延遲發布的影響，投資者將焦點轉向企業業績及AI板塊的最新發展。道指收市升20.2點，或0.04%，報50135.87點；標普500指數升32.52點，或0.47%，報6964.82點；納指升207.46點，或0.9%，報23238.67點。中國金龍指數升9點。日經期貨截至上午8時04分上升40點。



2、美國將於周三公布1月份非農就業報告，包含對截至2025年3月全年就業數據的修正。美國總統特朗普首席經濟顧問哈塞特表示，人口趨勢放緩或致就業數據輕微下滑，但仍與較高GDP增速一致。



3、據報特朗普將於4月首周訪華，並預計與中國國家主席習近平今年可能舉行四次會晤。白宮官員回應指4月會晤日期尚未敲定。



4、愛潑斯坦事件餘波影響英國政壇，英國首相施紀賢兩名親信於一日內辭職。蘇格蘭工黨領袖要求斯塔默因曼德爾森醜聞辭職，但全體內閣成員表態支持，施紀賢執政危機暫緩。



5、日本首相高市早苗承諾建立市場信任，重申政府將避免發債籌資，並將尋求與中國構建穩定關係。



6、習近平視察人工智能及機械人等科技創新成果，要求加速解決科技短板問題。他在北京考察時與小米(01810)創始人雷軍等科技企業代表交流。



7、周一香港金管局透過貼現窗口向銀行提供隔夜借款，升至三個月高位。



8、據悉，由於認購需求強勁，谷歌(US.GOOG)母公司Alphabet美元債募資額有望達200億美元，該公司亦計劃發行罕見的100年期英鎊債。



9、比特幣反彈動力不足，交易員維持防禦性布局，幾無新增看漲押注。聯儲局理事沃勒稱，特朗普引發的加密貨幣熱潮或在消退；美國知名財經主持人吉姆透露，他聽聞只要比特幣跌至6萬美元，特朗普就會把比特幣儲備填滿。





【焦點股】



平台股：美團(03690)、阿里巴巴(09988)、京東(09618)

- 人社部等七部門對美團、淘寶閃購等頭部平台企業和快遞企業開展用工行政指導



小米(01810)、智譜(02513)

- 中國國家主席習近平會見科企領袖包括小米創始人雷軍和智譜創始人唐杰



跨境電商股：阿里巴巴(09988)

- 中國對自今後兩年跨境電子商務出口退運商品提供退稅優惠



汽車股：比亞迪(01211)、吉利汽車(00175)、蔚來集團(09866)

- 商務部召開車企座談會推動汽車消費擴容提質



航空股：中國國航(00753)、南方航空(01055)、東方航空(00670)

- 離岸人民幣兌美元升破6.92，創2023年5月以來新高



網約車平台股：阿里巴巴(09988)、曹操出行(02643)

- 交通部門約談高德打車要求加強合作網約車平台監督管理



蔚來集團(09866)

- 因軟件問題召回24.6萬輛汽車



吉利汽車(00175)

- 極氪因電池問題召回3.8萬輛車



比亞迪(01211)

- 入稟美國法院挑戰特朗普關稅令



香港電訊(06823)

- 去年純利升4.3%至52.9億元派息47.97仙



龍湖集團(00960)

- 1月銷售額近25億元人民幣按年跌45%



樂欣戶外(02720)

- 超購3653倍一手分配率1%暗盤升一倍，今日掛牌



愛芯元智(00600)

- 超購104倍一手分配率18%暗盤跌逾4%每手蝕120元，今日掛牌



和譽(02256)

- 治療肝細胞癌抑制劑依帕戈替尼獲美FDA快速通道資格



英矽智能(03696)

- 旗下AI平台與康哲藥業(00867)達成多項新藥研發合作，料收數千萬元



匯聚科技(01729)

- 擬折讓約15%配股抽水16.3億元拓海外業務及併購



九方智投(09636)

- 料去年淨溢利最多9.3億元人民幣升2.4倍



凌雄科技(02436)

- 被證監指控街貨不足8%，回應目前公眾持股符規定





【油金報價】



紐約期油下跌0.12%，報每桶64.36美元



布倫特期油上漲1.60%，報每桶69.14美元



黃金現貨下跌0.33%，報每盎司5042.96美元



紐約期金下跌0.27%，報每盎司5064.89美元