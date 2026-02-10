27,148.00
+120.84
(+0.45%)
14,210.63
+2.19
(+0.015%)
69,006.1800
-1,131.8200
(-1.614%)
69,006.18
-1,131.82
-1.614%
2,011.9900
-93.0300
-4.419%
5,031.4500
+1.2600
+0.025%
10/02/2026 15:06
澳元兌美元報0.7067，澳洲2月Westpac消費者信心指數跌至90.5
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|96.913
|96.816
|0.097
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|155.40/44
|155.33/37
|155.86/90
|歐元/美元
|1.1901/05
|1.1904/08
|1.1915/19
|英鎊/美元
|1.3669/73
|1.3673/77
|1.3694/98
|美元/瑞郎
|0.7673/77
|0.7671/75
|0.7661/65
|美元/加元
|1.3557/61
|1.3556/60
|1.3556/56
|澳元/美元
|0.7065/69
|0.7069/73
|0.7092/96
|紐元/美元
|0.6033/37
|0.6036/40
|0.6055/59
|美元/人民幣
|6.9114/18
|6.9105/09
|6.9223/27
|美元/港元
|7.8168/72
|7.8155/59
|7.8152/56
上述報價只供參考用