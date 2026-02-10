10/02/2026 19:38

《再戰明天》中國公布CPI及PPI，百威亞太網易公布業績

《經濟通通訊社10日專訊》中國公布CPI及PPI，及百威亞太、網易公布業績，料為周三（11日）市場焦點。



*澳洲央行副總裁講話，美國公布失業率*



周三日本假期休市。各國重要經濟活動方面，周三本港時間9:30am，澳洲央行副總裁豪澤在澳洲工商會與商界領袖的午餐會上講話。晚上6:20pm，歐洲央行執委奇波洛內在2026年法蘭克福數位金融會議上講話。



數據方面，周三9:30am（本港時間．下同），中國公布1月消費者物價指數，年率升幅料由0.8%收窄至0.4%；1月生產者物價指數年率跌幅料由1.9%收窄至1.5%。9:30pm，美國公布1月失業率，料維持於4.4%。



在本港，明日公布業績的公司有:百威亞太(01876)、網易-S(09999)等。



此外，明日中慧生物-B(02627)將有基石投資者持股解禁。(wa)