10/02/2026 15:33

【高市勝選】法國外貿銀行：日本停收食品消費稅或致財政赤字擴大

《經濟通通訊社10日專訊》法國外貿銀行發表研報指，在2月8日舉行的眾議院選舉中，高市早苗領導的自民黨以316個席位取得歷史性勝利，遠超絕對多數。加上日本維新會獲得的36個席位，自民黨領導的執政聯盟在眾議院獲得了75%的席位。



報告提及，選舉前自民黨加入執政聯盟，僅以微弱優勢佔據多數席位，因此，此次選舉結果有望帶來更高的政治穩定性。接下來，日本將於2月18日左右召開特別國會，屆時高市早苗將再次被提名為日本首相。



報告指出，法國高市早苗憑藉其「增強日本自主性」的願景贏得公眾信任，這一願景的核心是促進經濟增長，同時將國家安全置於首位。政府計劃推動對人工智能和半導體等戰略領域的投資，同時啟動一項為期十年、總額達100萬億日元的基建項目。為了緩解家庭高企的生活開支，自民黨將考慮暫停徵收食品消費稅兩年，但由於此舉可能導致財政赤字擴大，進而影響日本國債收益率，這一舉措引發了巨大爭議。



報告補充，高市早苗在競選期間並未提及此項措施，但她在勝選後確認將對此進行探討，這或許可以解讀為向此前反對該措施的自民黨高層發出信號。日本政府還計畫將國防開支提高到2%以上，並鞏固日美同盟。最後，與中國的政治緊張關係可能仍將持續，因為高市早苗似乎並未因去年11月關於台灣的言論以及中國的反制措施而在國內獲得廣泛批評。



法國外貿銀行表示，市場反應再次印證了高市早苗當選後的「高市交易」，即股市走強，日本國債收益率上升，這主要得益於消費稅減免的消息和潛在的新增財政支出。日元略有升值，但由於高市在財政和貨幣政策上的立場仍需進一步明確，因此現在下結論還為時尚早。(jl)