10/02/2026 15:39

富時羅素：中國今年以內需、創新及高科技投資作增長驅動力，並輔以擴張性財政政策

《經濟通通訊社10日專訊》富時羅素發表「2026馬年中國市場展望」指出，中國在2025年實現了全年實際GDP增長5%的目標，主要得益於第四季度4.5%的穩健擴張。



富時羅素提及，儘管對美國出口按年大幅下降20%，中國成功將貿易流向轉向更為多元化的市場，包括東盟、歐洲和非洲，因此商品出口表現強勁，進口相對低迷，為其擴大了經常帳盈餘，提振宏觀經濟提供了重要助力。



富時羅素表示，雖然消費品補貼效應逐步減弱後，零售銷售在第四季度動能放緩，中國工業活動在全年依然保持亮眼成績。強勁的出口表現持續支撐工業部門，促使2025年工業利潤按年微增0.6%，成為自2021年以來的首次正增長。



*中國結構性阻力仍存在，房地產價格調整或推遲*



富時羅素亦指，結構性阻力依然存在。勞動力市場持續疲軟，以及第四季度房地產銷售和房地產投資進一步收縮，家庭情緒和消費持續承壓。通縮壓力也依然嚴峻，生產者價格自2022年第四季度以來一直處於負值區間。展望2026年，中國將以國內需求、創新和高科技投資作為經濟增長的關鍵驅動力，並輔以擴張性的財政政策。



另外，展望報告引述傳統觀點指，中國的核心挑戰仍在於向消費和服務為主導的增長模式轉型，減少對房地產和淨出口的依賴，這是新興市場的典型轉型，但當前的房地產行業調整使這一轉型更為複雜。然而，2025年中國對其他新興經濟體在AI、替代能源和高科技方面 的出口激增，加上這些領域強勁的國內生產，緩解了這一調整的緊迫性。儘管對美國出口大幅下降，這些因素最終仍然幫助2025年GDP增長保持在5%。



富時羅素預計，2026年預計將實現類似的增長結果，即使儘管消費持續疲軟，且房地產低迷持續。而由於債券發行人繼續延遲本金償還或尋求債轉股，房地產價格調整也可能推遲。值得注意的還有，中國消費佔GDP比重相對較低，這意味著消費疲軟對整體增長的拖累小於其他主要經濟體。與此同時，中國人民銀行繼續為房地產行業、銀行體系及其他重點領域提供定向支持措施。(jl)