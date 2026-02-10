10/02/2026 12:06
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息連跌三日報2.5厘
《經濟通通訊社10日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息連跌三日報2.50446厘，跌4.554基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.73363厘，跌2.262基點。
隔夜息報1.79286厘，跌6.047基點；一周拆息升15.476基點，報2.42619厘，兩周則跌0.285基點，報2.48435厘。長息方面，六個月拆息跌1.375基點，報2.85619厘，一年期則跌0.625基點，報2.96351厘。
港元匯價今日在7.8175-7.8136之間上落，最新報7.8162，港元貶值見近半年最弱。另外，貼現窗投放11.79億港元。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.79286
|-6.047
|一周
|2.42619
|+15.476
|兩周
|2.48435
|-0.285
|一個月
|2.50446
|-4.554
|兩個月
|2.66994
|-4.006
|三個月
|2.73363
|-2.262
|六個月
|2.85619
|-1.375
|一年
|2.96351
|-0.625
