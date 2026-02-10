10/02/2026 09:19
【聚焦人幣】人民幣中間價升65點子，兩連升報6.9458，續創33個月高
《經濟通通訊社10日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9458，較上個交易日升65點子，兩連升，創2023年5月11日以來33個月新高，上個交易日報6.9523。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9458
|-65.00
|1歐元/人民幣
|8.2513
|+467.00
|100日圓/人民幣
|4.4389
|+264.00
|1港元/人民幣
|0.8888
|-8.70
|1英鎊/人民幣
|9.4795
|+452.00
|1澳元/人民幣
|4.9055
|+307.00
|1紐元/人民幣
|4.1877
|+121.00
|1新加坡/人民幣
|5.4762
|+147.00
|1瑞郎/人民幣
|9.0316
|+955.00
|1加元/人民幣
|5.1071
|+301.00
|1人民幣/林吉特
|0.5672
|-6.20
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.1343
|+260.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.2931
|-140.00
|1人民幣/韓元
|210.6700
|-25.00