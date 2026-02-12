10/02/2026 09:30

【ＡＩ】字節Seedance2.0爆紅後急停真人素材參考能力，被指無授權下用名人聲樣訓練模型

《經濟通通訊社10日專訊》字節跳動旗下即夢AI近日發布視頻模型Seedance2.0，主打多模態參考與高效創作能力，可根據文本或圖像創建電影級視頻。用戶只需編寫詳細的提示或上傳一張圖片，Seedance2.0即可在60秒內生成帶有原生音頻的多鏡頭序列視頻。



內媒指，雖然字節未官宣這款模型，僅從上周六（7日）開始小範圍內測，但其「導演級」成片效果令其瞬間爆紅。字節方面在產品介紹中宣稱「Kill the game（終結比賽）」；遊戲科學創始人兼CEO、《黑神話．悟空》製作人馮驥在體驗後也稱讚稱，Seedance2.0是「當前地表最強的視頻生成模型」。



自媒體影視颶風創始人Tim（潘天鴻）9日發布評測視頻，稱Seedance2.0是「改變視頻行業的AI」，但他同時指出，「在沒有給任何提示，任何詞語，任何信息的情況下，我也沒有給我的聲音文件，只是把我的臉傳上去，這個AI居然知道這張臉的聲音」，生成帶有他個人音色的聲音與公司大樓畫面，「這基本上可以確定一件事，Seedance2.0大量訓練了我們公司的視頻」。Tim表示，自己並沒有給過官方授權，也沒有收過任何報酬，這讓他感到恐怖。



據《新浪科技》報道，相關事件發酵同時，字節跳動Seedance2.0緊急暫停了真人素材參考能力。有官方運營人員在使用者群組裏表示，「即夢創作者們大家好，Seedance 2.0在內測期間收獲了遠超預期的關注，感謝大家的使用與反饋。為了保障創作環境的健康可持續，我們正在針對反饋進行緊急優化，目前暫不支持輸入真人素材作為主體參考。我們深知創意的邊界是尊重。產品調整期間給各位帶來的不便，敬請諒解，期待以更完善的面貌與大家正式見面」。(wn)