10/02/2026 11:14

【ＡＩ】阿里達摩院發布並開源具身智能大腦基礎模型RynnBrain

《經濟通通訊社10日專訊》阿里巴巴(09988)達摩院今日發布具身智能大腦基礎模型RynnBrain，並開源了包括30B MoE在內的7個全系列模型，包含全尺寸基礎模型與後訓練專有模型，以及業界首個MoE架構的30B具身模型。



據介紹，RynnBrain首次讓機器人擁有時空記憶和空間推理能力，智能水平實現大幅躍升。舉例來說，運行RynnBrain模型的機器人，在執行A任務中被突然打斷要求先做B任務，它能記住A任務的時間和空間狀態，等完成B後繼續工作。



RynnBrain在Qwen3-VL基礎上訓練，使用自研的RynnScale架構進行訓練優化，同等資源加速兩倍，訓練數據超過2000萬對。結果顯示，RynnBrain能力全面，性能領先，在16項具身開源評測榜單上刷新紀錄(SOTA)，包括環境感知與對象推理、第一人稱視覺問答、空間推理、軌跡預測等，超越了谷歌Gemini Robotics ER 1.5、英偉達Cosmos Reason 2等具身頂尖模型。(wn)