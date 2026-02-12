10/02/2026 14:08

【ＡＩ】千問App接入大麥測試AI訂電影票，可智能匹配影院、時間段

《經濟通通訊社10日專訊》據阿里(09988)千問App消息，今天起，千問App開始接入大麥，可實現一句話買電影票，實現從影片推薦、智能選座到支付出票的整個流程。這是全球首個能夠幫用戶購買電影票的AI助手。



據《上海證券報》記者體驗發現，在千問App，用戶只需發出如「幫我買兩張《飛馳人生3》上映首日的電影票」這樣的指令，千問App即可化身「私人票務助理」。在執行過程中，千問會根據用戶位置推薦附近的優質影院，並智能匹配合適時間段，為用戶鎖定要求的位置。用戶也可以在修改信息頁自行調整時間、位置等信息。確認後，用戶在對話框內即可直接完成支付並獲得取票碼。



此前，千問App已接入淘寶閃購、支付寶、淘寶、飛豬、高德、盒馬等阿里生態場景，上線AI購物功能。2月6日，千問App上線「春節30億大免單」活動，僅9小時訂單就突破1000萬單。報道稱，千問App有望通過真金白銀的投入，培養用戶「有事找AI」的習慣。(wn)