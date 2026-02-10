10/02/2026 14:06

【聚焦人幣】中金：中國進一步推進資本帳戶開放現實條件正趨成熟

《經濟通通訊社10日專訊》中金首席策略師繆延亮發表報告指出，在全球貨幣秩序加速重構的戰略窗口期，中國進一步推進資本帳戶開放的現實條件正趨於成熟，大規模資本外流很難重演。



報告稱，資本帳戶開放的關鍵，在於一國是否具備與跨境資本流動相匹配的制度能力，需要匯率彈性、宏觀審慎監管和金融改革協同配合。當前內外環境已經發生了明顯變化，一方面中國境內貨幣錯配已經明顯緩解，另一方面當下人民幣已經成為低息貨幣，匯率靈活性相比十年前也有所提升，沒有了資本的大進，也就難以逆轉為資本的大出。



*人民幣進入升值周期，資本外流壓力明顯降低*



此外，居民和機構的海外配置需求已經部分實現，海外資產配置已達到一定規模，潛在的集中外流壓力明顯降低。相較於中國居民投資海外資產的需求，外國投資者對中國資產的配置不足更為突出。



中國的資本帳戶越是開放、匯率越是靈活，反而能吸引更多資本流入。尤其是在美元進入戰略性、持續性貶值周期，而人民幣進入升值周期的時候，正是提升資本帳戶開放水平的時機。



另外，進一步提升資本項目開放水平，可以有序新增開放項目，也可以提升既有開放項目的實際獲得感，通過提升規則透明度、統一審核口徑、減少不必要的程序性摩擦，增強外匯兌換的可預期性，切實降低跨境資金進出的摩擦系數，讓外資和居民真正感受到資金「進得來、出得去」，從而更好地助力人民幣國際化進程。(ry)