10/02/2026 10:02

【聚焦人幣】離岸人民幣兌美元升穿6.91關口，在岸升破6.92元關口

《經濟通通訊社10日專訊》離岸人民幣兌美元(CNH)早盤升破6.91元關口，現報6.9078，續刷2023年5月以來新高。人民幣兌美元即期(CNY)盤初升破6.92元關口，亦創2023年5月以來新高。



《彭博》昨日引述知情人士稱，中國監管機構已建議金融機構減少持有美國公債，因擔憂集中風險和市場波動。市場人士表示，此事對人民幣影響較為有限。



報道援引知情人士表示，監管部門建議銀行控制美國國債的購買，並讓部分美債敞口較高的銀行削減持倉。相關指示並不適用於中國官方持有的美債。



據國家外匯管理局數據，截至去年9月，中國銀行業持有的美元計價債券規模約2980億美元；其中有多少美國國債則不得而知。(jq)