10/02/2026 11:29

【ＡＩ】豆包將上央視春晚，送10萬件科技好禮、最高8888元紅包

《經濟通通訊社10日專訊》字節跳動旗下AI智能助手「豆包」微信公眾號今日宣布，2月16日除夕當晚，豆包將通過央視春晚，送出超過10萬份科技好禮，以及最高8888元人民幣新春現金紅包。



獎品涵蓋17種熱門科技產品，包括宇樹機器人、松延動力機器人、魔法原子機器狗、拓竹3D打印機、大疆無人機等前沿科技產品，也有小米智能手錶、蘇泊爾電飯煲等智能消費品，還有上汽奧迪E5 Sportback和奔馳CLA兩款電車的使用權。這些產品均接入了豆包大模型。



其中，參與本次活動的宇樹機器人使用了豆包大模型家族的大語言模型、語音合成模型和視覺理解能力，可以表現出更擬人的音色與語氣、流暢的語音互動。



據介紹，「豆包過年」活動將在今天上線豆包App，可一鍵生成新春寫真和頭像，創作祝福卡片和拜年視頻，還有名人語音拜年等。2月13日晚8點開始，點擊「豆包過年」參與抽獎，有機會領現金紅包。2月16日當晚，點擊「豆包過年」開好運錦囊，有機會抽科技好禮或現金紅包。(jq)