10/02/2026 11:01

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.3620 +9.20 1周 1.5310 +2.60 2周 1.6040 +2.00 1個月 1.5510 +0.10 3個月 1.5800 +0.00 6個月 1.5977 +0.10 9個月 1.6020 -0.26 1年 1.6115 -0.32

《經濟通通訊社10日專訊》人民銀行公布，今日進行3114億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。公開市場今日有1055億元逆回購到期，即今日淨投放2059億元。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅9個月、1年跌，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)