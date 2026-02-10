10/02/2026 09:38

【聚焦人幣】人民幣中間價續創33個月高，即期開市升56點子報6.9228

《經濟通通訊社10日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.9458，較上個交易日升65點子，兩連升，創2023年5月11日以來33個月新高，但較路透預測偏弱水平擴至逾320點，凸顯外部美元走勢疲軟之際，監管加碼過濾單邊預期穩定市場預期。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開56點子，報6.9228，上個交易日即期匯率收盤報6.9284。



《彭博》昨日(9日)引述知情人士稱，中國監管機構已建議金融機構減少持有美國公債，因擔憂集中風險和市場波動。市場人士表示，此事對人民幣影響較為有限。



招行資金運營中心觀點指出，春節前結匯需求仍是重要支撐因素，在中間價穩步抬升的情況下，人民幣兌美元預計繼續偏穩偏強運行。(jq)