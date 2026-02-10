直播中 : hot talk 1點鐘 - 滙控創歷史新高 可追貨？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 滙控創歷史新高 可追貨？
27,177.27
+150.11
(+0.56%)
27,209
+156
(+0.58%)
高水32
9,238.38
+70.05
(+0.76%)
5,461.80
+44.20
(+0.82%)
1,571.21億
4,128.99
+5.90
(+0.143%)
4,725.32
+6.26
(+0.133%)
14,226.55
+18.11
(+0.127%)
2,647.65
+4.09
(+0.15%)
69,617.4100
-520.5900
(-0.742%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0472
即時更新：10/02/2026 13:44
最新重要數據
俄羅斯-失業率
公佈值
2.20%
公佈日期
07/02/2026 01:13
加拿大-失業率
公佈值
6.50%
公佈日期
06/02/2026 21:30
瑞士-失業率
公佈值
3.20%
公佈日期
06/02/2026 16:00
即將公佈經濟數據
日本-工具機訂單(年率)
即將公佈
10/02/2026 14:00
前值
10.90%
市場預測
--
法國-國際勞工組織失業率
即將公佈
10/02/2026 14:30
前值
7.70%
市場預測
7.70%
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
69,617.41
-520.59
-0.742%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,064.8900
-40.1300
-1.906%
Chainlink-預言機-LINK LINK 預言機
8.6800
-0.1600
-1.810%
更新：10/02/2026 13:40
最新
人氣
