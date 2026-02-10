10/02/2026 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收升155點子，三連升報6.9129，創逾33個月高

《經濟通通訊社10日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9129，較上個交易日4時30分收盤價升155點子，三連升，創2023年5月5日以來逾33個月新高，全日在6.9085至6.9228之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升50點子，報6.9105。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9458，較上個交易日升65點子，兩連升，創2023年5月11日以來33個月新高，較市場預測偏弱水平擴至逾320點。



市場人士表示，在美國非農數據公布前美元持續疲軟，春節假期前客盤偏結匯格局也在延續，短期人民幣仍有走強動能，不過中間價信號也顯示監管有意控制匯價走升節奏。



建行金融市場部最新觀點則認為，從外部看，隨著利多美元的因素正在積聚，美元走勢有望在2月企穩。從內部看，作為前期支撐人民幣走強的核心動能，企業結匯的支撐力度環比減弱，預計人民幣美元恢復雙向波動走勢。(jq)