10/02/2026 14:08

【ＡＩ】神秘AI模型海外社區爆紅，傳為智譜GLM-5新一代大模型

《經濟通通訊社10日專訊》據《科創板日報》報道，全球模型服務平台OpenRouter近日上線了一款代號為「Pony Alpha」的匿名模型，並迅速引發全球開發者社區的熱議與測試。報道指，從知情人士處獲悉，該神秘模型就是智譜即將正式發布的新一代大模型GLM-5。



《IT之家》介紹，OpenRouter方面指，這款神秘模型主打編碼、推理和角色扮演，它針對智能體工作流進行了優化，具有很高的工具調用準確率。不少網民實測後發現，其前端能力相當驚艷，堪比最新發布的頂級模型Claude Opus 4.6，而且很多優秀的案例僅靠單一提示詞(one-shot)即可完成。



由於中國農曆馬年春節即將到來，外界普遍認為這款「小馬模型」很有可能是一款國產模型。同時，有網民發現，通過在OpenRouter的設置中將系統提示符改為「自定義」，然後詢問模型型號，它會回答「I'm GLM」。(sl)