27,032.54
-233.84
(-0.86%)
27,058
+72
(+0.27%)
高水25
9,175.18
-93.00
(-1.00%)
5,408.98
-91.01
(-1.65%)
2,387.05億
4,134.02
+2.04
(+0.049%)
4,719.58
+5.76
(+0.122%)
14,283.00
+122.07
(+0.862%)
2,638.83
-4.11
(-0.16%)
68,131.5700
+1,049.0500
(1.564%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1220
恒生指數
27,032.54
-233.84
(-0.86%)
期指(夜)
高水25
27,058
+72
(+0.27%)
國企指數
9,175.18
-93.00
(-1.00%)
科技指數
5,408.98
-91.01
(-1.65%)
大市成交
2,387.05億
股票
2,197.20億
(92.046%)
窩輪
82.38億
(3.451%)
牛熊證
107.48億
(4.503%)
即時更新：12/02/2026 17:59
可賣空股票總成交
2,040.22億
主板賣空
336.27億
(16.482%)
更新：12/02/2026 16:59
上証指數
成交：8,979.55億
4,134.02
+2.04
(+0.049%)
滬深300
4,719.58
+5.76
(+0.122%)
深証成指
14,283.00
+122.07
(+0.862%)
MSCI中國A50
2,638.83
-4.11
(-0.16%)
比特幣
資料由Binance提供
68,131.5700
+1,049.0500
(1.564%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1220
即市人氣股
新聞及評論 主頁
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.18%
3個月國債孳息率
3.70%
10年-3個月國債孳息率
0.48%
更新：11/02/2026 15:56
即將公佈經濟數據
美國-首次申請失業救濟金人數
即將公佈
12/02/2026 21:30
前值
23.10萬
市場預測
22.30萬
美國-連續申請失業救濟金人數
即將公佈
12/02/2026 21:30
前值
1.84百萬
市場預測
1.85百萬
最新
