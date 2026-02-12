10/02/2026 14:37

【ＡＩ】字節發布圖像生成模型Seedream 5.0，理解力更強、生圖更細緻

《經濟通通訊社10日專訊》字節跳動今日正式發布圖像生成模型Seedream 5.0，對標Nano Banana Pro(Gemini 3 Pro Image)，目前已於字節旗下視頻編輯應用剪映、剪映海外版Capcut、字節AI創作平台小雲雀上線，在即夢AI平台則開啟灰度測試，限時免費體驗。



Seedream 5.0的圖像支持2K和4K分辨率輸出，2K為圖片生成直出，4K為AI增強後的分辨率。根據Capcut官網，新模型5.0的升級點為首次支持檢索生圖，對提示詞的理解準確性增強、支持更細節、精緻紋理的圖像生成，還允許用戶精確調整圖像。Seedream 4.5剛於去年12月4日上線。



內地智能產業媒體和創新服務平台「智東西」實際體驗並對比了Seedream 5.0與Nano Banana Pro、Seedream 4.5，發現新模型可以理解「靜謐科技感」等抽象提示詞，但最後的生成效果相比Seedream 4.5很難說有跨越式提升，其聯網搜索能力尚不穩定，生成效果升級點體現在更美觀、多樣化上。有網友調侃，新模型的進步程度僅0.09，僅相當於加了網絡搜索的Seedream 4.5。(sl)