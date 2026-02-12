10/02/2026 15:34

【ＡＩ】百度一日兩大動作，推出「全球搜」及國際版BaiduWiki

《經濟通通訊社10日專訊》百度(09888)加速出海，一日內兩大動作。百度搜索今日推出全球搜，實現了對全球上千億優質內容的深度索引與理解，已無縫嵌入百度文心助手，世界各地的資訊與服務均能一鍵直達。同日，百度百科推出百度百科國際版BaiduWiki，首批支持英語、法語、西班牙語、俄語、日語五大語種，正式從中文知識平台邁入全球化知識服務階段。



據介紹，「全球搜」已經接入全球地圖、景點及美食查詢等MCP(模型上下文協定)，幫助用戶直接獲取海外一手信源，可一站式完成機票、酒店、門票預訂，打通跨境交易閉環，毋須在多個境外App間頻繁切換。百度未來還計劃在科技、學術等前沿領域陸續上線「全球搜」功能，助力中國用戶無障礙連接全球信息。



百度百科國際版BaiduWiki則精選中文百科最有優勢的內容，通過調用多個AI智能體模型進行多語種翻譯，涵蓋視頻、圖文、人物關係等主要功能，致力於為全球用戶打造了解中國文化的權威入口。截至目前已上線100萬詞條。(sl)