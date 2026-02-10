10/02/2026 10:03

【關稅戰】聯儲局理事米蘭：數據顯示美國民眾並未受到關稅衝擊

《經濟通通訊社10日專訊》聯儲局理事米蘭周一（9日）表示，特朗普政府關稅政策的實際影響比許多人擔憂的溫和，關稅增加的負擔主要由外國人和外國企業承擔，而非美國民眾。



米蘭在波士頓大學奎斯特羅姆商學院的活動上表示，國際社會在一些議題上逐漸認同他的觀點，關稅對經濟的影響相當有限。



米蘭稱，至今尚未看到明顯由關稅引發的通脹，基礎通脹已接近應有水平，且不存在嚴重的通脹問題。



米蘭同時駁斥經濟學界普遍認為，關稅最終透過物價上漲由美國民眾承擔，而非由出口國透過壓低利潤率承擔的觀點。



不過，研究顯示關稅負擔主要由美國民眾承擔。耶魯預算實驗室上月底發布報告稱，關稅負擔的年均中位數約為每戶1400美元。(rc)