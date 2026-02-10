直播中 : hot talk 1點鐘 - 滙控創歷史新高 可追貨？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 滙控創歷史新高 可追貨？
27,172.05
+144.89
(+0.54%)
27,199
+146
(+0.54%)
高水27
9,238.35
+70.02
(+0.76%)
5,461.90
+44.30
(+0.82%)
1,574.60億
4,128.17
+5.08
(+0.123%)
4,724.72
+5.66
(+0.120%)
14,225.08
+16.64
(+0.117%)
2,647.91
+4.35
(+0.16%)
69,617.4100
-520.5900
(-0.742%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0472
恒生指數
27,172.05
+144.89
(+0.54%)
期指
高水27
27,199
+146
(+0.54%)
國企指數
9,238.35
+70.02
(+0.76%)
科技指數
5,461.90
+44.30
(+0.82%)
大市成交
1,574.60億
股票
1,370.10億
(87.013%)
窩輪
69.83億
(4.435%)
牛熊證
134.66億
(8.552%)
即時更新：10/02/2026 13:45
可賣空股票總成交
1,080.20億
主板賣空
180.45億
(16.705%)
半日數據，更新：10/02/2026 12:40
上証指數
成交：6,907.59億
4,128.17
+5.08
(+0.123%)
滬深300
4,724.72
+5.66
(+0.120%)
深証成指
14,225.08
+16.64
(+0.117%)
MSCI中國A50
2,647.91
+4.35
(+0.16%)
比特幣
資料由Binance提供
69,617.4100
-520.5900
(-0.742%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0472
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

立春養生|曬太陽15分鐘舒緩肝氣鬱結，美顏猴頭菇淮山茨實雞湯...
中醫養生 食療新意思

立春養生|曬太陽15分鐘舒緩肝氣鬱結，美顏猴頭菇淮山茨實雞湯...
汕頭大食遊:新鮮手切汕頭牛肉火鍋「正到無命」！新落成白天鵝酒...
美食 肥碌大食遊

汕頭大食遊:新鮮手切汕頭牛肉火鍋「正到無命」！新落成白天鵝酒...
易經看世界

【易經看世界】從同人卦看2026年的兵凶戰危：哪月最易擦搶走火？如何自保？

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09992 泡泡瑪特03690 美團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ00005 滙豐控股
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.79%
1個月
2.50%
3個月
2.73%
更新：10/02/2026 11:15
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0954
電匯客戶賣出
1.1270
更新：10/02/2026 13:40:06
美元匯率-最大跌幅
JPY 美元/日圓
155.2300
-0.8860
-0.568%
CNY 美元/人民幣
6.9221
-0.0167
-0.241%
NZD 紐元/美元
0.6039
-0.0012
-0.202%
更新：10/02/2026 13:40
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處