10/02/2026 11:18

【外圍經濟】企業獲利強勁，韓國去年稅收增加超過11%

《經濟通通訊社10日專訊》韓國財政部周二（10日）表示，由於企業獲利狀況改善，韓國2025年的稅收收入，較前一年增加37.4萬億韓元（約256.6億美元）。



根據韓國財政部的數據，去年政府的稅收收入為373.9萬億韓元，較2024年的336.5萬億韓元增長了1.1%。



2025年的稅收收入比去年6月補充預算修訂時，政府所公布的預測數值高出1.8萬億韓元，但與原預算預測的382.4萬億韓元相比，仍減少8.5萬億韓元。



去年稅收收入的增長主要得益於企業稅收入的增加，以及薪酬上漲和隨之而來的個人所得稅增加。



*SK集團會長與英偉達CEO會談*



此外，業內消息人士透露，韓國SK集團會長崔泰源，最近在美國與英偉達CEO黃仁勳會面，雙方就高頻寬記憶體(HBM)供應，以及更廣泛的人工智能業務合作事宜進行商討。



消息人士透露，此次會面於本月稍早在加州的一家炸雞店舉行。雙方討論了HBM4的供應計劃，HBM4是下一代HBM技術，預計將在英偉達即將推出，名為「薇拉魯賓」(Vera Rubin)的AI加速器中得到應用。(rc)