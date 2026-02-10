直播中 : hot talk 1點鐘 - 滙控創歷史新高 可追貨？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 滙控創歷史新高 可追貨？
27,168.09
+140.93
(+0.52%)
27,192
+139
(+0.51%)
高水24
9,237.27
+68.94
(+0.75%)
5,459.19
+41.59
(+0.77%)
1,575.89億
4,128.86
+5.77
(+0.140%)
4,724.78
+5.72
(+0.121%)
14,226.13
+17.69
(+0.125%)
2,648.30
+4.74
(+0.18%)
69,379.3000
-758.7000
(-1.082%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0472
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
5,032.7600
+2.5700
+0.051%
XAG 白銀現貨
81.5578
-0.1794
-0.219%
更新：10/02/2026 13:45
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
69,379.30
-758.70
-1.082%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,056.6400
-48.3800
-2.298%
Chainlink-預言機-LINK LINK 預言機
8.6500
-0.1900
-2.149%
更新：10/02/2026 13:45
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
