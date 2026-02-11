14,214.19
11/02/2026 09:06
美匯指數報96.814，美國12月零售銷售按月零增長遜預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|96.814
|96.799
|0.015
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|154.07/11
|154.34/38
|154.36/40
|歐元/美元
|1.1895/99
|1.1888/92
|1.1895/99
|英鎊/美元
|1.3637/41
|1.3633/37
|1.3642/46
|美元/瑞郎
|0.7678/82
|0.7681/85
|0.7680/84
|美元/加元
|1.3545/49
|1.3550/54
|1.3552/56
|澳元/美元
|0.7081/85
|0.7073/77
|0.7074/78
|紐元/美元
|0.6044/48
|0.6039/43
|0.6041/45
|美元/人民幣
|6.9113/17
|6.9111/15
|6.9107/11
|美元/港元
|7.8174/78
|7.8177/81
|7.8182/86
