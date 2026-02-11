11/02/2026 07:58

《國金頭條》零售數據疲弱，標指及納指雙雙受壓向下

《經濟通通訊社11日專訊》受累於令人失望的零售數據，以及人工智能新技術對傳統財富管理行業的衝擊，標指及納指周二（10日）雙雙受壓向下，道指連續第三個交易日創下收市新高。



道指日內高見50512.79點，再創盤中新高，收市升52.27點，或0.1%，報50188.14點；標指數跌23.01點，或0.33%，報6941.81點；納指跌136.2點，或0.59%，報23102.47點。



零售股表現疲弱，美國12月零售銷售額按月持平，遠遜於市場預期的 0.4%增長。這顯示在經歷了節日購物季後，消費者面對高通脹及高利率環境已變得更為審慎。零售巨企Costco(US.COST)及沃爾瑪(US.WMT)分別下跌2.6%和1.8%。



金融板塊普遍承壓，因金融科技公司Altruist宣布在其平台推出名為「Hazel」的全新人工智能稅務規劃工具。投資者憂慮這項技術將大幅降低傳統財富管理顧問的服務門檻與收費議價能力。嘉信理財(US.SCHW)下跌7.4%，摩根士丹利(US.MS)亦下跌2.5%。



美匯指數於96.6至97區間窄幅震盪，日內微跌0.07%至96.79水平。美元兌日圓交投於155附近，日內報154.31，下跌1%。歐元兌美元匯價早段表現維持強勢，一度觸及1.1928，尾市轉弱跌約0.1%，報1.190。



*金價獲利回吐*



國際現貨黃金及紐約期金在經歷前一日上揚後出現獲利回吐。現貨黃金報每盎司5030美元，跌幅達0.5%。紐約期金報每盎司5049美元，跌0.6%。



國際油價周二（10日）呈窄幅震盪格局，布蘭特期油企穩於68美元上方，微跌0.2%，紐約期油則報64.05，跌約0.4%。



受美國國會預算爭議導致的短暫停擺影響，原定上周五（6日）發布的1月非農就業報告將推遲至本周三（11日）公布。市場正密切關注此數據，以判斷聯儲局接下來的利率路徑。(jf)