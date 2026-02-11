直播中 : 開市Good Morning - 內地再推政策谷內需 相關股跟得過？
直播中 : 開市Good Morning - 內地再推政策谷內需 相關股跟得過？
27,185.55
+2.40
(+0.01%)
27,200
+25
(+0.09%)
高水14
9,237.94
-4.81
(-0.05%)
5,473.09
+22.06
(+0.40%)
241.49億
4,125.52
-2.85
(-0.069%)
4,714.90
-9.40
(-0.199%)
14,215.54
+4.91
(+0.035%)
2,643.61
-3.47
(-0.13%)
68,995.6300
+154.3500
(0.224%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0870
恒生指數
27,185.55
+2.40
(+0.01%)
期指
高水14
27,200
+25
(+0.09%)
國企指數
9,237.94
-4.81
(-0.05%)
科技指數
5,473.09
+22.06
(+0.40%)
大市成交
241.49億
股票
207.97億
(86.121%)
窩輪
3.68億
(1.524%)
牛熊證
29.84億
(12.355%)
即時更新：11/02/2026 09:37
可賣空股票總成交
2,012.20億
主板賣空
344.49億
(17.120%)
更新：10/02/2026 16:59
上証指數
成交：983.27億
4,125.52
-2.85
(-0.069%)
滬深300
4,714.90
-9.40
(-0.199%)
深証成指
14,215.54
+4.91
(+0.035%)
MSCI中國A50
2,643.61
-3.47
(-0.13%)
比特幣
資料由Binance提供
68,995.6300
+154.3500
(0.224%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0870
21
三月
亞洲國際博覽館｜ComplexCon 香港 2026 Complex Live! 演唱會 超強壓軸陣容率先震撼揭曉JENNIE 與 Yeat 領銜表演 3 月強勢襲港 亞洲國際博覽館｜ComplexCon 香港 2026 Complex Live! 演唱會 超強壓軸陣容率先震撼揭曉JENNIE 與 Yeat 領銜表演 3 月強勢襲港
大型盛事 文化藝術
亞洲國際博覽館｜ComplexCon 香港 2026 Complex Live! 演唱會 超強壓軸陣...
推介度：
21/03/2026 - 22/03/2026
24
三月
啟德主場館｜2026 五月天 [ 回到那一天 ] 25 週年巡迴演唱會 香港站．春暖花開版 啟德主場館｜2026 五月天 [ 回到那一天 ] 25 週年巡迴演唱會 香港站．春暖花開版
大型盛事 文化藝術
啟德主場館｜2026 五月天 [ 回到那一天 ] 25 週年巡迴演唱會 香港站．春暖花開版
推介度：
24/03/2026 - 28/03/2026
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
68,995.63
+154.35
+0.224%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,020.2900
-2.3800
-0.118%
XRP-瑞波幣-XRP XRP 瑞波幣
1.4144
+0.0146
+1.043%
更新：11/02/2026 09:35
美元匯率-最大跌幅
JPY 美元/日圓
153.9240
-0.5680
-0.368%
THB 美元/泰銖
31.1700
-0.0900
-0.288%
CNY 美元/人民幣
6.9098
-0.0123
-0.178%
更新：11/02/2026 09:35
即將公佈經濟數據
意大利-工業生產(月率)
即將公佈
11/02/2026 17:00
前值
1.50%
市場預測
-0.50%
意大利-工業生產(年率)
即將公佈
11/02/2026 17:00
前值
1.40%
市場預測
2.80%
最新
人氣
