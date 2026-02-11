11/02/2026 08:01

【外圍經濟】美國12月零售銷售意外持平遜預期，經濟放緩憂慮升溫

《經濟通通訊社11日專訊》美國商務部公布最新數據，去年12月零售銷售額按月維持不變，表現遜於市場原先預期的增長0.4%。數據反映在高通脹及借貸成本高企的環境下，美國消費者在年底假期的支出意欲轉趨審慎，經濟放緩憂慮升溫。



數據顯示，12月零售銷售總額維持在約7350億美元水平。扣除波動較大的汽車及零部件後，12月核心零售銷售同樣按月持平，不及市場預期的增長0.3%。



若進一步扣除汽車、汽油、建築材料及食品服務，銷售額更錄得0.1%的輕微跌幅，顯示潛在消費動力較預期疲弱。 ​

在各分項表現方面，高息環境持續衝擊大宗商品需求。汽車經銷商、家具及電子產品店的銷售額在12月均錄得跌幅。然而，部分跌幅被建築材料、食品飲料及汽油站的銷售增長所抵銷，令整體數據勉強維持平穩。(kk)