11/02/2026 10:57

李家超：首批穩定幣牌照預計將於下月發放

《經濟通通訊社11日專訊》行政長官李家超在Consensus香港大會開幕禮上表示，相信首批穩定幣發行機構牌照將於下個月發放。



他指出，香港作為全球Web3和加密貨幣創新中心的地位日益提升，其中一項關鍵舉措是去年8月實施《穩定幣條例》，為在香港發行掛鈎法定幣的穩定幣發行人設立牌照制度；而金管局正在積極處理牌照申請，政府會致力將香港打造成數字資產全球創新中心。



市場消息指，滙豐銀行與渣打銀行預計將成為首輪獲批機構；金管局總裁余偉文於月初表示，已接獲36宗穩定幣牌照申請，正在進行審核。而市場消息表示首輪牌照落地後，第二輪審批工作將迅速推進，預計不久後發布。(ul)



