11/02/2026 14:09

證監會就虛擬資產加速器服務招標，邀請第三方營運助業界合規發展

《經濟通通訊社11日專訊》證監會今日發布招標文件，邀請合資格服務供應商提交建議書，以設計、實施及營運一套「虛擬資產加速器」。該加速器旨在為持牌法團、持牌虛擬資產服務提供者(VASP)及潛在VASP 提供支援，協助他們在受控與協作的環境中，加快推動虛擬資產項目落地，或推進相關活動的審批申請。



根據招標書，加速器將由第三方服務供應商在嚴格的治理與監督框架下營運。其主要目標是確保所有提交證監會審議的提案，均經過徹底的風險評估，關鍵風險得以清晰辨識並妥善處理，且全面符合《虛擬資產交易平台指引》(VATP)、反洗錢及反恐融資規定，以及其他相關監管要求。



證監會亦鼓勵持牌業界在構思新產品與服務時，充分考量市場準備度、監管要求、營運可行性及風險管理措施。此舉旨在引導證監會將資源優先投放於那些設計完善、防護機制完備且具備實際營運準備的項目與申請。(ul)