11/02/2026 08:30

【開市Ｇｏ】美零售表現意外停滯，中國CPI料放緩，中芯季績遜預期

2026年2月11日【要聞盤點】



1、美股周二（10日）個別發展。道指延續強勢，連續第三個交易日創下收市新高。然而，受累於令人失望的零售數據，以及人工智能新技術對傳統財富管理行業的衝擊，標指及納指雙雙受壓向下。道指日內高見50512.79點，再創盤中新高，收市升52.27點，或0.1%，報50188.14點；標指數跌23.01點，或0.33%，報6941.81點；納指跌136.2點，或0.59%，報23102.47點。中國金龍指數升68點。日經期貨截至上午7時56分上升190點。



2、美國商務部數據顯示，去年12月零售銷售額按月持平，低於市場預期的0.4%增長，反映高通脹及高借貸成本下，消費者假日支出趨謹慎，經濟放緩擔憂加劇。



3、克利夫蘭聯儲局行長預計，聯儲局可能長時間維持利率不變；達拉斯聯儲局行長指，僅通脹回落不足以降息，除非勞工市場明顯疲弱。



4、美國今晚公布1月非農就業報告，美國總統貿易顧問納瓦羅表示，大量驅逐無證移民影響勞工市場，需大幅下調單月就業人數預期。



5、美國總統特朗普表示，若與伊朗談判失敗，正考慮向中東增派航母打擊群，為潛在軍事行動作準備。



6、英國政府人事變動持續，內閣秘書沃馬爾德據報將成數日內第三位離職高官；英國首相施紀賢淡化工黨分歧，將焦點轉向英國改革黨。



7、法國總統馬克龍稱，特朗普今年內或因數字監管問題對歐盟加徵關稅；芬蘭預計美國利用慕尼黑安全會議修復跨大西洋關係。



8、中國今日公布1月通脹數據，預計CPI同比升幅放緩至0.4%，PPI降幅收窄至1.5%，受材料價格上漲帶動。



9、美國財長貝森特表示，中國巨額貿易順差須解決，美國不尋求與中國脫鈎，目標為公平競爭及降低風險。



10、人民銀行發布季度貨幣政策執行報告，承諾繼續實施「適度寬鬆」貨幣政策，並常態化開展國債買賣操作。



11、香港交易所(00388)表示，去年集資額1億美元或以上的新股，上市首日平均升23.8%，一個月平均漲30.7%，為近20年最佳表現。



12、谷歌母公司Alphabet在24小時內發債集資近320億美元，100年期英鎊債券獲近十倍超額認購。





【焦點股】



藥明生物(02269)

- 料全年多賺46%至49億元人幣，毛利率升至46%



中芯國際(00981)

- 第四季股東應佔溢利1.73億美元低於預期，按年增60.66%

- 預計第1季銷售收入按季持平



阿里巴巴(09988)

- 發布具身智能基礎模型「RynnBrain」



京東集團(09618)

- 於歐洲多國推出JoyExpress快遞品牌，為京東歐洲網上零售業務Joybuy用戶提供物流服務



比亞迪(01211)

- 去年全球銷量首次超越福特



小米集團(01810)

- 雷軍透露正準備新一代SU7生產



低空經濟概念：美團(03690)

- 工信部等五部門發布《關於加強資訊通信業能力建設支撐低空基礎設施發展的實施意見》



財富管理板塊：友邦保險(01299)、保誠(02378)、滙豐控股(00005)

- 多間美股財富管理公司股價大跌，因Altruist開發的AI稅務工具引發行業前景擔憂



歌禮(01672)

- 選定口服減肥藥臨床開發，最快次季向FDA申請



中國宏橋(01378)、萬科企業(02202)、復星國際(00656)

- MSCI新興市場指數新增宏橋控股等，剔除萬科H及復星國際



先導智能(00470)

- 超額認購78倍，一手中簽率18%，暗盤漲1.9%，今日掛牌



電視廣播(00511)

- 料去年虧轉盈賺逾5000萬元



閱文集團(00772)

- 預計去年虧損擴大至最高8.5億人民幣，因新麗減值18億人民幣



電訊盈科(00008)

- 全年淨虧損2.53億元，較上年同期3億元減少



東岳集團(00189)

- 預計去年溢利增長超過1倍，得益於產品價格上漲



北京汽車(01958)

- 預計去年淨利潤下降最多89%，因銷量低於預期



泰凌醫藥(01011)

- 終止可換股債券發行，對營運無重大影響，今早復牌



招金礦業(01818)

- 蠶莊金礦墜罐事故導致7人死亡，對業績影響較小





【油金報價】



紐約期油上漲0.16%，報每桶64.29美元



布倫特期油上漲0.06%，報每桶69.08美元



黃金現貨上漲0.29%，報每盎司5040.52美元



紐約期金上漲0.27%，報每盎司5063.11美元