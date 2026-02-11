11/02/2026 15:07

【預算前瞻】畢馬威：料港府2025/26年度赤字約112億元，倡優化家辦稅務優惠，擴投資範圍至貴金屬等

《經濟通通訊社11日專訊》畢馬威發表《財政預算案》前瞻，提出一系列全面建議，提升香港競爭力並確保長遠財政穩健。畢馬威分析顯示，香港財政狀況持續改善，赤字已連續第四年收窄，估計2025/26年度赤字約為112億元，較政府原先預算的670億元有顯著改善。截至2026年3月31日，財政儲備預計約為6430億元，維持健康水平。當中，印花稅收入表現理想，較預期多出約450億元，是推動財政前景向好的主要因素。



*建議為落戶香港的地區總部提供稅務優惠*



畢馬威指，隨著區域競爭加劇，為鞏固香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，建議吸引跨國企業將地區總部落戶香港，提升本地經濟活力、促進高端就業以及推動產業升級。近年新加坡等地積極推出地區總部稅務優惠政策，吸引跨國企業落戶。因此，畢馬威提議政府對於落戶香港的地區總部所取得的合資格利潤提供稅務優惠，吸引企業投資和促進本地就業。



畢馬威中國稅務合夥人何家輝指出，香港的戰略定位清晰，作為「四個中心、一個高地」，區域總部是帶動經濟增長的關鍵，相關的稅務優惠能提升香港在亞太區的競爭力，吸引企業投資及促進本地高質量、高增值和多元化的發展。



*倡優化家辦稅務優惠，擴投資範圍至數碼資產及貴金屬*



就家族辦公室而言，畢馬威建議優化現有的家族辦公室稅務優惠制度，擴大投資範疇至數碼資產及貴金屬，使其更具吸引力和成效。對高淨值人士將資產轉移至其家族投資控股工具時，提供印花稅豁免。至於對外投資方面，則建議重新檢視對於已繳納海外稅款的稅務減免，無論香港與該司法管轄區是否簽訂稅收協定。



*聚焦三大優先方向，提升競爭力及開創新產業等*



畢馬威中國香港特別行政區稅務服務主管合夥人譚培立(John Timpany)表示，為更好配合國家十五五規劃、推動香港下一階段的發展，並保持對全球資本的吸引力，該行建議聚焦三大優先方向：激發商機，提升競爭力；開創新產業，推動可持續發展；關懷市民，共建美好社區。為鞏固提升香港作為全球頂尖的國際金融、航運、貿易和創新科技中心，並打造香港成為國際高端人才匯聚地，應當優化稅制，提供稅務優惠，吸引跨國企業及「出海」的內地企業進駐，配合國家和香港自身的規劃，推動經濟發展。(bn)