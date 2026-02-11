11/02/2026 19:41

《再戰明天》美國公布成屋銷售等數據，聯想華虹公布業績

《經濟通通訊社11日專訊》美國公布成屋銷售等數據，及聯想華虹公布業績，料為周四（12日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，加拿大央行高級副總裁羅杰斯在羅特曼管理學院參與爐邊談話。周四本港時間12:45pm，澳洲央行助理總裁亨特在CEDA WA論壇發表演說。5:00pm，歐洲央行執委奇波洛內發表演講。



*日本公布PPI，英國公布第四季GDP等數據*



數據方面，周四7:50am（本港時間．下同），日本公布1月生產者物價指數，月率升幅料由0.1%擴大至0.2%，年率升幅料由2.4%收窄至2.3%。3:00pm，英國公布第四季出口，季率料由0.2%逆轉至下滑0.5%；第四季國內生產總值季率升幅料由0.1%擴大至0.2%，年率升幅料由1.3%收窄至1.2%；第四季進口季率升幅料由0.3%收窄至0.2%；12月服務業指數月率升幅料由0.3%收窄至0.1%；12月工業生產月率料維持不變，年率升幅料由2.3%收窄至1.4%。9:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由184.4萬升至185萬；首次申請失業救濟金人數料由23.1萬降至22.4萬。11:00pm，美國公布1月成屋銷售，料由435萬降至416萬，月率料由5.1%逆轉至下滑4.3%。



在本港，明日公布業績的公司有:聯想集團(00992)、華虹半導體(01347)等。(wa)