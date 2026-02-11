11/02/2026 09:57

【預算前瞻】立法會議員李惟宏倡期貨盡快落實23小時交易，深化互聯互通

《經濟通通訊社11日專訊》新一份《財政預算案》將於本月25日公布，立法會金融服務界議員李惟宏建議期交所盡快落實23小時交易、進一步豐富商品期貨產品、加強對期貨業的宣傳推廣，以及為業界增設激勵計劃，刺激期貨產品交易。他亦促請政府及期交所盡快檢討清算制度，統一證券、期貨及股票期權的跨產品按金安排。另建議與內地商討深化互聯互通，探討「新股通」、「期貨通」、「商品通」及「牌照通」。



*業界再籲下調股票印花稅*



上市方面，他建議當局繼續積極協助及吸引海內外中小企在港上市，並進一步檢討GEM和主板在巿場上的定位，並重塑GEM品牌，及作出有效的解決方案；建議須對上市公司進行收購合併或反向收購(RTO)的相關規則拆牆鬆綁。他亦指出，業界亦再呼籲政府考慮下調股票印花稅，例如單邊收取0.05%，或者研究實施分級遞減印花稅。亦可考慮豁免雙幣櫃台的股票印花稅，以刺激雙幣櫃台股票交投，助力推進人民幣國際化。



*倡積極推動黃金資產代幣化*



至於發展黃金市場方面，李惟宏認為，現時紙黃金計劃限制了非銀行機構的實質准入，應積極推動黃金資產代幣化，且促請香港金融管理局推動銀行保持友善態度，對待貴金屬及數字資產的營運者，尤其不應該輕易將一般性業務列為反洗錢高風險業



由於政府已取消科技券計劃，他指出，為協助業界升級轉型減省成本，認為港府可研究設立專項基金，資助業界無紙證券市場制度及其他系統升級要求；應全面檢討證監會和港交所的各樣費用。(rh)