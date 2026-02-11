27,263.93
恒生指數
27,263.93
+80.78
(+0.30%)
期指
高水27
27,291
+116
(+0.43%)
國企指數
9,268.60
+25.85
(+0.28%)
科技指數
5,498.72
+47.69
(+0.87%)
大市成交
1,009.44億
股票
867.86億
(85.974%)
窩輪
51.54億
(5.105%)
牛熊證
90.05億
(8.921%)
即時更新：11/02/2026 11:10
可賣空股票總成交
2,012.20億
主板賣空
344.49億
(17.120%)
更新：10/02/2026 16:59
上証指數
成交：4,895.25億
4,139.54
+11.17
(+0.271%)
滬深300
4,720.29
-4.01
(-0.085%)
深証成指
14,208.86
-1.77
(-0.012%)
MSCI中國A50
2,644.56
-2.52
(-0.10%)
比特幣
資料由Binance提供
68,648.5300
-192.7500
(-0.280%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0949
24
三月
啟德主場館｜2026 五月天 [ 回到那一天 ] 25 週年巡迴演唱會 香港站．春暖花開版 啟德主場館｜2026 五月天 [ 回到那一天 ] 25 週年巡迴演唱會 香港站．春暖花開版
大型盛事 文化藝術
啟德主場館｜2026 五月天 [ 回到那一天 ] 25 週年巡迴演唱會 香港站．春暖花開版
推介度：
24/03/2026 - 28/03/2026
06
八月
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放 香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 ...
推介度：
06/08/2025 - 23/02/2026
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
貴金屬
XAU 黃金現貨
5,050.6300
+9.1800
+0.182%
XAG 白銀現貨
82.3738
+0.9813
+1.206%
更新：11/02/2026 11:06
