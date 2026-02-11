11/02/2026 15:43

【高市勝選】滙豐私銀：日本股票續持偏高比重，日圓看法中性

《經濟通通訊社11日專訊》滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華稱，對於日本首相高市早苗的執政聯盟在眾議院提前大選中贏得三分之二的絕對多數席位，因此在日本資產中，公司繼續對日本股票持偏高比重，對日圓和日本政府債券持中性看法。



何偉華指出，選舉結果表明高市已成功將其高支持率轉化為主導性的議會地位，以推動未來的財政政策，如具爭議性的食品消費稅減免；日本央行政策正常化路徑亦可能變得複雜，他預期日本央行將在7月再次加息25個基點。



日圓持中性看法方面，何偉華指出，高市的財政支出計劃、貨幣政策與日圓觀點，以及外交政策在選後將如何變化，仍有待觀察，儘管市場預期日圓會進一步走弱，但日圓兌美元表現堅挺。美元兌日圓仍接近158至162區間，亦預計這將繼續引發市場對潛在干預行動的更多審視。日本國債方面亦持中性看法，因高市早苗在勝選後的首次評論中表示，將實施銷售稅減免，不過資金將來自於削減補貼和提高非稅收收入，而非發行新的政府債券。



*高市早苗政策料進一步推動國內經濟和企業盈利增長*



至於對日本股票持偏高比重，何偉華指出，日本股市今年迄今表現強勁，雖然目前預測市盈率高於其16.5倍的5年平均水平，但盈利趨勢具有支撐性，市場普遍預期日本股市盈利將從2025年的6%加速增長至2026年的11%，且預計未來幾個月市場預測可能會有更多上調，高市早苗政策帶來的更高支出預計將進一步推動國內經濟和企業盈利增長。(rh)