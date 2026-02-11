11/02/2026 15:59

【穩定幣】陳茂波預告3月批出小量穩定幣發行人牌照

《經濟通通訊社11日專訊》財政司司長陳茂波今早出席Consensus香港大會致辭時指，政府計劃於今年3月批出小量穩定幣發行人牌照，且正敲定針對數碼資產交易商及託管服務提供者的新牌照制度細節，目標今年夏天提交相關法例，加上現行的監管安排，將確保整體監管框架能全面覆蓋數碼資產生態的重要環節。



陳茂波稱，香港正積極推進Web3發展，政府在監管方面，正持續完善香港的數碼資產監管框架，包括去年8月推出穩定幣發行人監管制度，視穩定幣為解決實體經濟痛點的一項實用工具，尤其是在支付和結算方面。在發出牌照時，會確保持牌人具備實在的應用場景、可信且可持續的商業模式，以及完善的合規能力，而政府策略是穩步而快速推進。



另外，特區政府是全球首個發行代幣化政府綠色債券的政府。去年在此基礎上再進一步，發行全球規模最大的數碼綠色債券，涉及多種貨幣，總額達100億元。而金融機構對數碼資產的接受程度亦不斷提高，截至去年底，香港銀行業以託管形式持有的數碼資產超過140億元，按年增長約1.8倍。銀行亦開始提供代幣化存款服務，相關存款總額去年底達到290億元。



陳茂波指出，會將代幣化綠色債券的發行常規化，同時鼓勵市場創新，培育更廣闊的生態，例如金管局「Ensemble」沙盒項目基礎上，「Ensemble TX」去年11月已推出，作為新一階段試點，為真實價值代幣化交易提供更快速、更透明及更高效率的結算。(rh)