11/02/2026 11:27
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息報2.48厘見逾兩個月低
《經濟通通訊社11日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息報2.48268厘，見逾兩個月低位，跌2.178基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.70375厘，跌2.988基點。
隔夜息報1.79929厘，升0.643基點；一周拆息跌0.357基點，報2.42262厘，兩周則跌6.006基點，報2.42429厘。長息方面，六個月拆息跌4.434基點，報2.81185厘，一年期則跌5.095基點，報2.91256厘。
港元匯價今日在7.8183-7.8154之間上落，最新報7.8158。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報1.79929厘，升0.643基點；一周拆息跌0.357基點，報2.42262厘，兩周則跌6.006基點，報2.42429厘。長息方面，六個月拆息跌4.434基點，報2.81185厘，一年期則跌5.095基點，報2.91256厘。
港元匯價今日在7.8183-7.8154之間上落，最新報7.8158。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.79929
|+0.643
|一周
|2.42262
|-0.357
|兩周
|2.42429
|-6.006
|一個月
|2.48268
|-2.178
|兩個月
|2.64411
|-2.583
|三個月
|2.70375
|-2.988
|六個月
|2.81185
|-4.434
|一年
|2.91256
|-5.095
資料來源：香港銀行公會