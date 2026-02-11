27,299.88
+116.73
(+0.43%)
27,316
+141
(+0.52%)
高水16
9,281.05
+38.30
(+0.41%)
5,510.82
+59.79
(+1.10%)
1,186.07億
4,137.55
+9.18
(+0.222%)
4,717.41
-6.89
(-0.146%)
14,200.38
-10.25
(-0.072%)
2,642.10
-4.98
(-0.19%)
67,508.2900
-1,332.9900
(-1.936%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0977
恒生指數
27,299.88
+116.73
(+0.43%)
期指
高水16
27,316
+141
(+0.52%)
國企指數
9,281.05
+38.30
(+0.41%)
科技指數
5,510.82
+59.79
(+1.10%)
大市成交
1,186.07億
股票
1,035.07億
(87.269%)
窩輪
56.97億
(4.803%)
牛熊證
94.03億
(7.928%)
即時更新：11/02/2026 12:42
可賣空股票總成交
2,012.20億
主板賣空
344.49億
(17.120%)
更新：10/02/2026 16:59
上証指數
成交：5,311.79億
4,137.55
+9.18
(+0.222%)
滬深300
4,717.41
-6.89
(-0.146%)
深証成指
14,200.38
-10.25
(-0.072%)
MSCI中國A50
2,642.10
-4.98
(-0.19%)
比特幣
資料由Binance提供
67,508.2900
-1,332.9900
(-1.936%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0977
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【一本萬利】供樓利率有望再減料港樓價續升，港股美股七三配置 #林本利 （繁體字幕）
Netflix 劇集《他和她的，謊》:Tessa Thomp...
Fashion

Netflix 劇集《他和她的，謊》:Tessa Thomp...
名人保養 │ 59歲關秀媚復出分享近況，公開舊照樣貌差異顯著...
醫學通識 健康解「迷」

名人保養 │ 59歲關秀媚復出分享近況，公開舊照樣貌差異顯著...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
03690 美團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股09992 泡泡瑪特01024 快手－Ｗ00941 中國移動
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
巴西-消費者物價指數(年率)
公佈值
4.44%
公佈日期
10/02/2026 20:00
新加坡-國內生產總值(年率)
公佈值
6.90%
公佈日期
10/02/2026 08:00
新加坡-國內生產總值(季率)
公佈值
2.10%
公佈日期
10/02/2026 08:00
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
即將公佈經濟數據
意大利-工業生產(月率)
即將公佈
11/02/2026 17:00
前值
1.50%
市場預測
-0.50%
意大利-工業生產(年率)
即將公佈
11/02/2026 17:00
前值
1.40%
市場預測
2.80%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處