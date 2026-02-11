11/02/2026 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價升20點子，三連升報6.9438，續創逾33個月高
《經濟通通訊社11日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9438，較上個交易日升20點子，三連升，再創2023年5月11日以來逾33個月新高，上個交易日報6.9458。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9438
|-20.00
|1歐元/人民幣
|8.2392
|-121.00
|100日圓/人民幣
|4.4836
|+447.00
|1港元/人民幣
|0.8883
|-5.70
|1英鎊/人民幣
|9.4418
|-377.00
|1澳元/人民幣
|4.8977
|-78.00
|1紐元/人民幣
|4.1813
|-64.00
|1新加坡/人民幣
|5.4777
|+15.00
|1瑞郎/人民幣
|9.0138
|-178.00
|1加元/人民幣
|5.1105
|+34.00
|1人民幣/林吉特
|0.5657
|-15.40
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.1846
|+503.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3004
|+73.00
|1人民幣/韓元
|210.4700
|-20.00