11/02/2026 17:26
《行業數據》中國1月動力電池裝車量42.0GWh，同比增8.4%
《經濟通通訊社11日專訊》中國汽車動力電池產業創新聯盟公布的數據顯示，1月，中國動力和儲能電池合計產量為168.0GWh，環比下降16.7%，同比增長55.9%；動力和儲能電池銷量為148.8GWh，環比下降25.4%，同比增長85.1%。
其中，動力電池銷量為102.7GWh，佔總銷量69%，環比下降28.6%，同比增長63.2%；儲能電池銷量為46.1GWh，佔總銷量31%，環比下降17%，同比增長164%。
1月，中國動力電池裝車量42.0GWh，環比下降57.2%，同比增長8.4%。其中三元電池裝車量9.4GWh，佔總裝車量22.3%，環比下降48.6%，同比增長9.6%；磷酸鐵鋰電池裝車量32.7GWh，佔總裝車量77.7%，環比下降59.1%，同比增長8.1%。(wn)
其中，動力電池銷量為102.7GWh，佔總銷量69%，環比下降28.6%，同比增長63.2%；儲能電池銷量為46.1GWh，佔總銷量31%，環比下降17%，同比增長164%。
1月，中國動力電池裝車量42.0GWh，環比下降57.2%，同比增長8.4%。其中三元電池裝車量9.4GWh，佔總裝車量22.3%，環比下降48.6%，同比增長9.6%；磷酸鐵鋰電池裝車量32.7GWh，佔總裝車量77.7%，環比下降59.1%，同比增長8.1%。(wn)