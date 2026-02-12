11/02/2026 14:06

【ＡＩ】網易有道推出全場景個人助理Agent「LobsterAI」，可跨應用執行任務

《經濟通通訊社11日專訊》網易(09999)有道今日正式推出桌面級Agent「LobsterAI」（中文名：有道龍蝦），該產品定位為「7x24小時幫你幹活的全場景個人助理Agent」，目前已在官網開放內測申請。



據悉，LobsterAI具備OpenClaw自主跨應用執行複雜任務的能力，同時採用了類似Claude Cowork的直觀GUI（圖形化交互）界面，無論是資訊獲取、日程管理、還是深度數據分析，用戶只需與其對話，LobsterAI便能在獲得授權後，自動在本地計算機中通過程序化方式執行複雜流程，並交付結果。



在設備支持上，LobsterAI目前已打通移動端與PC端的連接，用戶可通過手機端在釘釘、飛書等軟件中進行遠程交互。(wn)