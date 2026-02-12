11/02/2026 13:58

【ＡＩ】字節據報自研AI芯片，正與三星洽談代工事宜

《經濟通通訊社11日專訊》據《路透》援引知情人士報道，TikTok母企字節跳動正在研發人工智能(AI)芯片，並與韓國三星電子洽談代工事宜。



知情人士透露，字節計劃在3月底前收到芯片樣品；今年生產至少10萬顆專為AI推理任務設計的芯片。另一位消息人士稱，字節跳動計劃未來將產量逐步提升至35萬顆。



報道稱，字節發言人在一份聲明中表示，有關其自研芯片項目的信息並不準確，但未作進一步說明。三星則不予置評。



報道指，該項目將標誌著字節跳動的重要里程碑，公司長期致力於開發支持其人工智能工作負載的芯片，其芯片研發工作至少可追溯至2022年，當時公司開始大規模招聘相關人才。



對於中國科技企業而言，美國對華先進芯片出口管制也加速了自主研發AI芯片的進程。消息人士表示，字節計劃今年在AI採購方面投入超1600億元人民幣，其中一半以上將用於購買包括包括H200在內的英偉達芯片、以及推進自研芯片項目。(ry)