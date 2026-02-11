11/02/2026 15:48
《神州金融》2025年廣東各項貸款餘額19.64萬億，同比增長6.23%
《經濟通通訊社11日專訊》據廣東金融監管局的數據顯示，2025年，廣東銀行業保險業資產、負債、存貸款、保費收入等主要指標持續居全國前列。
截至2025年末，廣東轄內（不含深圳，下同）各項貸款餘額19.64萬億元（人民幣．下同），同比增長6.23%，較上年提高0.68個百分點；全年新增貸款1.15萬億元，同比多增1794億元；全年實現保費收入5700億元，同比增長6.68%。
2025年製造業、戰略性新興產業、基礎設施貸款餘額分別為3.04萬億元、2.07萬億元、3.15萬億元，增速顯著高於各項貸款平均增速，分別為7.89%、16.06%、7.42%。2025年廣東轄內保險公司累計賠付支出2184億元，同比增長8.82%。(jq)
