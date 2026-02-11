27,299.88
+116.73
(+0.43%)
27,316
+141
(+0.52%)
高水16
9,281.05
+38.30
(+0.41%)
5,510.82
+59.79
(+1.10%)
1,186.07億
4,137.55
+9.18
(+0.222%)
4,717.41
-6.89
(-0.146%)
14,200.38
-10.25
(-0.072%)
2,642.10
-4.98
(-0.19%)
67,493.1300
-1,348.1500
(-1.958%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0977
即時更新：11/02/2026 12:42
可賣空股票總成交
2,012.20億
主板賣空
344.49億
(17.120%)
更新：10/02/2026 16:59
03690 美團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股09992 泡泡瑪特01024 快手－Ｗ00941 中國移動
美元匯率-最大跌幅
JPY 美元/日圓
153.3710
-1.1210
-0.726%
THB 美元/泰銖
31.0900
-0.1700
-0.544%
SEK 美元/瑞典克朗
8.8570
-0.0330
-0.371%
更新：11/02/2026 12:40
即將公佈經濟數據
意大利-工業生產(月率)
即將公佈
11/02/2026 17:00
前值
1.50%
市場預測
-0.50%
意大利-工業生產(年率)
即將公佈
11/02/2026 17:00
前值
1.40%
市場預測
2.80%
