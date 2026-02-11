11/02/2026 11:18

《Ａ股焦點》金價上漲，滬深黃金股止跌回升

《經濟通通訊社11日專訊》金價上漲，帶動黃金股回暖，山東黃金(滬:600547)漲5.6%，曉程科技(深:300139)走高4.7%，赤峰黃金(滬:600988)揚4%，山金國際(深:000975)、恆邦股份(深:002237)、中金黃金(滬:600489)均升超2%。



消息上，受美聯儲局降息前景提振，亞洲早盤金價上漲。現貨金升0.4%，報每盎司5042.82美元。富國銀行表示，近期黃金價格的回調是此前大幅上漲後的健康修正。現貨黃金價格較1月底創下的紀錄高點下跌超過10%，主要原因是金價較200日均線上漲超過30%後出現獲利回吐。該行將2026年黃金目標價上調至每盎司6100至6300美元，這意味著20%以上的上漲空間，理由是地緣政治風險、市場波動和央行強勁的需求。(ry)