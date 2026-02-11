11/02/2026 09:40

【聚焦人幣】人民幣中間價再創逾33個月高，即期開市升9點子報6.9120

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.9438，較上個交易日升20點子，三連升，再創2023年5月11日以來逾33個月新高。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開9點子，報6.9120，上個交易日即期匯率收盤報6.9129。



澳新銀行最新點評指出，中國官方通過中間價引導匯率走強，以及公開了國家主席習近平2024年呼籲「強勢貨幣」的講話內容，顯示出中國政策制定者願意讓人民幣進一步升值。



「隨著市場對中國資產的情緒改善、資本流入回歸以及出口商結匯上升，今年最大的意外可能是人民幣出現更大幅度的升值，」澳新銀行報告稱，但市場目前尚未對此做好準備。



國盛證券最新報告稱，大體測算，2022年以來累積的待結匯資金規模約1.13萬億美元，持匯成本多集中在7.0-7.2，加權平均為7.1。因此，當前人民幣升值的背景下，疊加人民幣資產吸引力上升，企業結匯可能延續。(jq)