11/02/2026 16:50

【聚焦人幣】人幣即期收升14點子，四連升報6.9115，續創逾33個月高

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9115，較上個交易日4時30分收盤價升14點子，四連升，續創2023年5月5日以來逾33個月新高，全日在6.9100至6.9170之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升31點子，報6.9100。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9438，較上個交易日升20點子，三連升，再創2023年5月11日以來逾33個月新高，較市場預測偏弱水平則擴至近330點。



市場人士表示，近期美元持續承壓，仍有利於人民幣保持偏強態勢，不過隨著春節假期臨近，客盤結匯需求料減弱；最新公布的中國通脹數據仍不理想，但對匯市直接影響有限，關注美國非農數據。(jq)