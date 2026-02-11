27,266.38
+83.23
(+0.31%)
27,173
-53
(-0.19%)
低水93
9,268.18
+25.43
(+0.28%)
5,499.99
+48.96
(+0.90%)
2,172.18億
4,131.99
+3.62
(+0.088%)
4,713.82
-10.48
(-0.222%)
14,160.93
-49.70
(-0.350%)
2,642.94
-4.14
(-0.16%)
66,928.9900
-1,912.2900
(-2.778%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1107
恒生指數
27,266.38
+83.23
(+0.31%)
期指(夜)
低水93
27,173
-53
(-0.19%)
國企指數
9,268.18
+25.43
(+0.28%)
科技指數
5,499.99
+48.96
(+0.90%)
大市成交
2,172.18億
股票
1,997.09億
(91.940%)
窩輪
69.03億
(3.178%)
牛熊證
106.06億
(4.883%)
即時更新：11/02/2026 17:19
可賣空股票總成交
977.88億
主板賣空
161.02億
(16.466%)
半日數據，更新：11/02/2026 12:40
上証指數
成交：8,226.08億
4,131.99
+3.62
(+0.088%)
滬深300
4,713.82
-10.48
(-0.222%)
深証成指
14,160.93
-49.70
(-0.350%)
MSCI中國A50
2,642.94
-4.14
(-0.16%)
比特幣
資料由Binance提供
66,928.9900
-1,912.2900
(-2.778%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1107
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

11
二月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年農曆新年年宵市場 銅鑼灣維多利亞公園｜2026年農曆新年年宵市場
大型盛事 節慶活動
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年農曆新年年宵市場
推介度：
11/02/2026 - 17/02/2026
免費
11
二月
荔枝角 D2 Place One｜Marketoo年宵 & 新春市集 - 香城26 荔枝角 D2 Place One｜Marketoo年宵 & 新春市集 - 香城26
節慶活動 商場活動
荔枝角 D2 Place One｜Marketoo年宵 & 新春市集 - 香城26
推介度：
11/02/2026 - 19/02/2026
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00700 騰訊控股02318 中國平安00941 中國移動00001 長和09988 阿里巴巴－Ｗ03690 美團－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
巴西-消費者物價指數(年率)
公佈值
4.44%
公佈日期
10/02/2026 20:00
新加坡-國內生產總值(年率)
公佈值
6.90%
公佈日期
10/02/2026 08:00
新加坡-國內生產總值(季率)
公佈值
2.10%
公佈日期
10/02/2026 08:00
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.16%
3個月國債孳息率
3.69%
10年-3個月國債孳息率
0.47%
更新：10/02/2026 15:51
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處