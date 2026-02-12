11/02/2026 13:58

【ＡＩ】科大訊飛發布星火X2大模型，直面醫療、汽車等行業剛需

《經濟通通訊社11日專訊》科大訊飛(深:002230)今日正式發布基於全國產算力訓練的星火X2大模型。據介紹，星火X2在實現通用能力全面升級的同時，更加專注於教育、醫療、汽車、智能體等高專業性、高體驗性場景，致力為這些領域提供領先、可靠的技術方案與支撐。這次面向關鍵行業落地的實用化升級，標誌著中國基於全國產算力訓練的大模型底座在算法和工程創新方面邁入新階段。



科大訊飛表示，此次升級有兩大亮點：通用能力全面升級，整體能力對標國際頂尖模型水平，在數學、推理、語言理解、智能體等能力上媲美國際最優；130+多語言綜合能力繼續提升，拉美、東盟等地區重點語種效果保持業界領先水平。依托星火X2的算法突破、行業高質量數據集以及專業思維鏈的強化學習，星火行業大模型持續升級，產品應用方案取得顯著進步。



即日起，星火X2的最新能力可直接在訊飛星火網頁版和App體驗，全新API也已上線訊飛開放平台；星火App 5.2.0新版本同步上線。(sl)