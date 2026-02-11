27,265.99
+82.84
(+0.30%)
27,288
+113
(+0.42%)
高水22
9,268.86
+26.11
(+0.28%)
5,499.54
+48.51
(+0.89%)
1,010.31億
4,139.35
+10.98
(+0.266%)
4,720.01
-4.29
(-0.091%)
14,209.60
-1.03
(-0.007%)
2,644.72
-2.36
(-0.09%)
68,591.2200
-250.0600
(-0.363%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0949
恒生指數
27,265.99
+82.84
(+0.30%)
期指
高水22
27,288
+113
(+0.42%)
國企指數
9,268.86
+26.11
(+0.28%)
科技指數
5,499.54
+48.51
(+0.89%)
大市成交
1,010.31億
股票
868.73億
(85.986%)
窩輪
51.54億
(5.101%)
牛熊證
90.05億
(8.913%)
即時更新：11/02/2026 11:10
可賣空股票總成交
2,012.20億
主板賣空
344.49億
(17.120%)
更新：10/02/2026 16:59
上証指數
成交：4,900.97億
4,139.35
+10.98
(+0.266%)
滬深300
4,720.01
-4.29
(-0.091%)
深証成指
14,209.60
-1.03
(-0.007%)
MSCI中國A50
2,644.72
-2.36
(-0.09%)
比特幣
資料由Binance提供
68,591.2200
-250.0600
(-0.363%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0949
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
03690 美團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股09992 泡泡瑪特01024 快手－Ｗ00941 中國移動
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
5,051.2400
+9.7900
+0.194%
XAG 白銀現貨
82.3783
+0.9858
+1.211%
更新：11/02/2026 11:05
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處