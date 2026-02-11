11/02/2026 09:33

【聚焦數據】內地1月CPI增幅縮至0.2%遜預期，PPI跌幅收窄至1.4%

《經濟通通訊社11日專訊》國家統計局公布，2026年1月份，全國居民消費價格(CPI)同比上漲0.2%，增幅遜於預期的0.4%，並較12月回落0.6個百分點，創三個月新低。其中，城市上漲0.2%，農村上漲0.1%；食品價格下降0.7%，非食品價格上漲0.4%；消費品價格上漲0.3%，服務價格上漲0.1%。



1月份，全國居民消費價格環比上漲0.2%。其中，城市上漲0.2%，農村上漲0.2%；食品價格持平，非食品價格上漲0.2%；消費品價格上漲0.2%，服務價格上漲0.2%。



*1月PPI降1.4%，一年半最小降幅*



2026年1月份，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降1.4%，降幅小於預期的1.5%，比12月收窄0.5個百分點，並創一年半最小降幅；環比上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。工業生產者購進價格同比下降1.4%，降幅比上月收窄0.7個百分點；環比上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。(sl)